"КАМАЗ" хочет создать машину для кортежа Путина

Об этом заявил пресс-секретарь автозавода.

"КАМАЗ заинтересован в участии в этом проекте. Пока макета автомобиля нет", - уточнил он.

Как пишет ИТАР-ТАСС, Афанасьев отметил, что также неизвестно, будет ли автозавод заниматься производством комплектующих или же осуществлять полный цикл сборки автомобилей. Инфраструктура завода позволяет производить как автобусы, тракторы, комбайны, так и электроагрегаты, тепловые миниэлектростанции и комплектующие.

Кроме КАМАЗа, основными претендентами на участие в проекте, способными наладить выпуск автомобилей, являются "ГАЗ" и "Соллерс". Предполагается, что каждый из трех заводов будет производить отдельные сегменты машин - минивэн, седан и внедорожник. Ранее основной производственной площадкой под проект называли завод "ЗИЛ".

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Проект "Кортеж" предусматривает создание президентского лимузина и целой линейки автомобилей, в том числе для лиц, подлежащих госохране. Инвестиции в проект составят 23-24 млрд рублей, из них 11-12 млрд рублей профинансирует федеральный бюджет. Согласно плану, проект может начаться в конце 2017 - начале 2018 года. Разработки должны завершиться до конца 2014 года. Производственные мощности составят максимум 30 тысяч авто в год. Окончательное решение по выбору производственной площадки будет принято после завершения проектирования - в 2015 году.