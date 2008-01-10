Судьбу Окруашвили решит Франция

Германия передала одного из лидеров грузинской оппозиции, бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили французской полиции, сообщило министерство внутренних дел Франции.

"Грузинские власти выдали ордер на его арест. Он предстанет перед государственным прокурором, а затем будет помещен под арест", - сказал представитель министерства Жерар Гаше, сообщает Дело со ссылкой на Reuters.

По словам Гаше, у Окруашвили есть право попросить политическое убежище.

Окруашвили, чья критика и обвинения в коррупции в адрес президента Грузии Михаила Саакашвили привели к массовым антиправительственным акциям протеста в конце 2007 года, был в ноябре арестован немецкой полицией . Как сообщил его адвокат, за несколько дней до ареста он попросил власти Германии о политическом убежище.