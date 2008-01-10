Для Путина хотят создать центр исторического наследия

Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект "О центрах исторического наследия Президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий".

Как пишет в четверг издание "Газета", задачей подобных центров должно стать изучение деятельности каждого президента. Для этой цели будут сформированы архив, библиотека и музейная коллекция связанных с главой государства предметов, которые предложено размещать в отдельном здании или комплексе на родине экс-президента. Тем не менее у каждого подобного фонда должен быть филиал в Москве.

Создание центра, по подсчетам эсеров, потребует 1,225 миллиарда рублей из федерального бюджета, а также ежегодного финансирования в размере 122,5 миллиона рублей, добавляют "Ведомости". Центр должен быть организован кремлевской администрацией по согласованию с бывшим президентом в течение года с момента прекращения его полномочий.

По замыслу справороссов, экс-президент, чтобы не уходить из политики, должен возглавить попечительский совет центра своего наследия. Между тем центры наследия будут вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, создавать СМИ, заниматься издательской и иной деятельностью в пределах Конституции и Уголовного кодекса. Проверка фондов органами финансового контроля законопроектом не предусмотрена. Единственным требованием является обязанность правления каждый год публиковать итоги независимой аудиторской проверки.

Как заявил "Газете" один из авторов законопроекта Михаил Емельянов, документ планируется обсудить в думском комитете уже через неделю, а на рассмотрение палатой в первом чтении проект вынесут в начале февраля. По мнению депутата, остальные пропрезидентские фракции Думы доработают и поддержат законопроект.

Лента.ру