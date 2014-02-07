В Москве на Манежной площади задержали 37 активистов

Задержанных доставили в ОВД «Басманный», «Мещанский» и «Хамовники», пишет Лента.ру.

Некоторых участников акции отпустили из полиции после составления протоколов об административном нарушении. Одного из них, Александра Макарова, оставляют в ОВД на ночь в связи с тем, что он подозревается в мелком хулиганстве.

По данным «ОВД-Инфо», речь идет об эпизоде, который произошел в автозаке, пока Макарова везли в отдел полиции после задержания. Что именно произошло в автозаке, не уточняется.

Акция на Манежной площади не была согласована с властями Москвы. Активисты проводят ее ежемесячно по 6-м числам в знак поддержки фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. По данным «ОВД-Инфо», всего на этих акциях полиция произвела не менее 530 задержаний.

Фигурантами дела о беспорядках на Болотной площади являются около 30 человек, часть из них избежали уголовного преследования благодаря объявленной в конце 2013 года амнистии. 21 февраля начнется оглашение приговора восьми фигурантам «болотного дела», для которых ранее прокуроры запросили у суда наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет.