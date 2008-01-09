Великобритания не намерена выполнять требование России

Власти Великобритании не намерены прекращать работу отделений Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, как того требует российский МИД, сообщили РосБизнесКонсалтингу в посольстве Великобритании в Москве. "Как и планировалось, сотрудники Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге придут на работу в свои офисы 14 января", - сообщили в посольстве.

Как отметили в дипмиссии, Великобритания будет продолжать дискуссию с российскими органами власти "с целью найти решение ситуации как можно скорее и таким образом дать Британскому совету возможность продолжить работу".

Напомним, в декабре 2007 г. российский МИД потребовал закрыть региональные отделения этой организации с 1 января 2008 г. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что Британский совет осуществляет свою деятельность в России незаконно.