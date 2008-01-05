В Грузии ”война экзит-полов”

Опросы на выходе с избирательных участков, где 5 января проходили выборы президента Грузии, зафиксировали, что прежний президент республики Михаил Саакашвили побеждает уже в первом туре с результатом 52,5 процента голосов. Эти экзит-полы были организованы четырьмя грузинскими телеканалами: "Рустави-2", "Мзе", Общественным телевидением и Телевидением Аджарии.

По предварительным данным экзит-пола на 16:00, за Левана Гачечиладзе свои голоса отдали 28,5% опрошенных, за Аркадия (Бадри) Патаркацишвили - 6,0%, за Давида Гамкрелидзе - 3,6%, за Шалву Нателашвили - 5,5%, за Георгия Маисашвили - 0,8%, за Ирину Саришвили-Чантурия - 0,4%.

Ранее российские СМИ опубликовали результаты другого экзит-пола, со ссылкой на "украинский Информационно-аналитической центр "Общеевропейское дело". Его результаты существенно различаются с экзит-полом грузинских телеканалов, а именно: на выборах лидирует представитель объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе с 31% голосов, а Михаил Саакашвили набирает 24,4%. У Аркадия (Бадри) Патаркацишвили - 20,3% голосов, лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили - 12,4%, Давида Гамкрелидзе (партия "Новые правые") - 7,3%, Ирина Саришвили (политическое движение "Имеди") и Гия Маисашвили (Партия будущего) получили, по данным этого опроса, менее одного процента голосов.

Избирательный штаб Бадри Патаркацишвили уже заявил, что нарушения в ходе голосования не позволяют признать выборы легитимными.

Однако наблюдатели от СНГ не зарегистрировала существенных нарушений в ходе голосования. Об этом заявил заместитель руководителя миссии наблюдателей от СНГ Олег Кулеба.