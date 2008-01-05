В Грузии стартовали президентские выборы

В 8 часов утра по местному времени, на всей территории Грузии, кроме большей части Абхазии и Южной Осетии, открылись все избирательные участки, сообщает Радио Свобода

По сообщению центральной избирательной комиссии, выборы состоятся, в том числе, на территории кодорского ущелья Абхазии и некоторых регионов Южной Осетии. Избирательные участки открыты во многих странах мира, где живёт грузинская диаспора. За выборами будут следить около 3 000 иностранных и местных наблюдателей. Избирателей будут маркировать специальной бесцветной краской, чтобы исключить возможность фальсификации. На президентский пост претендуют 7 кандидатов. В том числе, бывший президент Михаил Саакашвили и представитель объединённой оппозиции Леван Гачечиладзе.

Оппозиция угрожает новой революцией, если власти захотят сфальсифицировать результаты выборов.

Параллельно с президентскими выборами, граждане Грузии голосуют по двум важнейшим вопросам – одновременно проводится плебисцит о вступлении в НАТО и голосование по дате Парламентских выборов – весной или осенью 2008 года.