Во Франции будет свой СНБО

Французский президент объявил о создании нового государственного органа - Совета обороны и национальной безопасности, реализуя таким образом новую концепцию безопасности Франции, говорится в коммюнике, опубликованном в четверг на официальном сайте Елисейского дворца.

Полномочия Совета будут расширены по сравнению с полномочиями двух органов, действовавших ранее - Советов по внутренней безопасности и по обороне.

Как говорится в коммюнике, создание Совета связано с изменением стратегии безопасности Франции в новых мировых условиях. Эти изменения зафиксированы в Белой книге - официальном документе, фактически являющемся государственной концепцией безопасности. Подготовка документа ведется с августа прошлого года, и, несмотря на то, что Белая книга 2008 года еще не одобрена парламентом, Саркози уже действует в соответствии с ее положениями.

Предыдущая Белая книга 1994 года "усвоила уроки конца Холодной войны, Белая книга 2008 - уроки глобализации", говорится в коммюнике.

В частности, новая французская стратегия безопасности предполагает усиление роли Евросоюза в делах обороны. В то же время предлагается "возобновить трансатлантические связи".

РИА "Новости"