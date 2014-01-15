В России обвинили сеть детских магазинов в пропаганде гомосексуализма

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру края.

Поводом для проверки послужило обращение от общественной организации «Родительский комитет Ставрополья», которая заявила, что в одном из магазинов «Катюша» в Ставрополе была куплена игра «Фанты» для детей от 12 лет с непристойными заданиями.

Юрист общественной организации Александр Джамбатов рассказал, что игрокам предлагалось изобразить любовников одного пола, соблазнить другого участника игры и исполнить роль в эротическом фильме.

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«Имеющийся в данной игре механизм может оказать негативное влияние на психосексуальное развитие личности подростка. С высокой долей вероятности может наступить нарушение половой идентичности с закреплением аномальных стереотипов сексуального поведения», - озвучила прокуратура края выводы экспертов.

На момент проверки игру уже изъяли из продажи в магазинах «Катюша» в Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках и Невинномысске. Тем не менее, один из сотрудников магазина привлечен к дисциплинарной ответственности, а руководители магазинов предостережены о недопустимости нарушений закона.

Прокуроры направили обращения коллегам в Ростов-на-Дону и Смоленск: в первом городе зарегистрирован бизнесмен, поставлявший «Катюше» эту игру, а во втором находится предприятие-производитель.

Торговый дом «Катюша» - крупнейшая на юге России розничная сеть, насчитывающая 32 детских магазина в городах ЮФО и Центральной России.