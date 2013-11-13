В Египте отменили чрезвычайное положение.

Суд в Каире объявил о завершении трехмесячного чрезвычайного положения в Египте.

Объявление об этом поступило на два дня раньше, чем ожидалось. ЧП должно было прекратиться вследствие его непродолжения после 14 ноября. Военное правительство заявило, что будет ожидать официальное сообщение суда, сообщает радио «Свобода».

США приветствовали это решение. В то же время Пресс-секретарь Госдепартаменту Джен Псаки отметила, что Вашингтон и все равно обеспокоен ситуацией в Египте и призывает правительство «уважать права всех египтян», включая право на мирный протест.

Чрезвычайное положение было объявлено 14 августа, когда Египет охватили беспорядки после свержения военными поддерживаемого исламистами Президента Мухаммада Мурси. Сотни людей, в основном сторонники Мурси, были убиты за это время.