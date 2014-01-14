В Париже обнаружен автомобиль с грузом взрывчатки
01:53, 14 января 2014Мир
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Автомобиль, внутри которого находился килограмм взрывчатки, вечером в понедельник обнаружен на севере французской столицы.
Вокруг опасной находки выставлено оцепление Фото РИА Новости
Мужчина, перевозивший взрывчатку, задержан, сообщает РИА Новости.
В настоящее время вокруг опасной находки выставлено оцепление.
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Ранее в понедельник в Париже состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри и спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими, в ходе которой обсуждалась предстоящая конференция по урегулированию сирийского конфликта "Женева-2"
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