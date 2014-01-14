В Париже обнаружен автомобиль с грузом взрывчатки

Мужчина, перевозивший взрывчатку, задержан, сообщает РИА Новости.

В настоящее время вокруг опасной находки выставлено оцепление.

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Ранее в понедельник в Париже состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри и спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими, в ходе которой обсуждалась предстоящая конференция по урегулированию сирийского конфликта "Женева-2"