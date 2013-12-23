Пентагон готовится к новым операциям по эвакуации граждан США из Южного Судана - СМИ

22:43, 23 декабря 2013
Мир
3924 0

США передислоцируют войска в районе Африканского Рога, чтобы подготовиться к новым операциям по эвакуации американских граждан из Южного Судана

Пентагон. Фото ru.wikipedia.org

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует представителя Пентагона полковника Стивена Уоррена.

”Мы передислоцируем войска в указанном регионе”, - заявил сегодня Уоррен.

На прошлой неделе попытка эвакуации американских граждан закончилась неудачно. Повстанцы обстреляли американские военные самолеты, в результате чего четверо американских военнослужащих получили ранения.

Как сообщалось, столкновения в Джубе начались в ночь на 16 декабря, их жертвами стали не менее 500 человек. В боях участвовали подразделения вооруженных сил, принадлежащие к различным племенным группировкам.

Президент Южного Судана Салва Киир заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, обвинив бывшего вице-президента страны Риека Машара в его организации.

В настоящий момент повстанцы под руководством Машара захватили ряд городов на севере страны, в том числе территории, где сосредоточены основные запасы нефти Южного Судана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter