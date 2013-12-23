Пентагон готовится к новым операциям по эвакуации граждан США из Южного Судана - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует представителя Пентагона полковника Стивена Уоррена.

”Мы передислоцируем войска в указанном регионе”, - заявил сегодня Уоррен.

На прошлой неделе попытка эвакуации американских граждан закончилась неудачно. Повстанцы обстреляли американские военные самолеты, в результате чего четверо американских военнослужащих получили ранения.

Как сообщалось, столкновения в Джубе начались в ночь на 16 декабря, их жертвами стали не менее 500 человек. В боях участвовали подразделения вооруженных сил, принадлежащие к различным племенным группировкам.

Президент Южного Судана Салва Киир заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, обвинив бывшего вице-президента страны Риека Машара в его организации.

В настоящий момент повстанцы под руководством Машара захватили ряд городов на севере страны, в том числе территории, где сосредоточены основные запасы нефти Южного Судана.