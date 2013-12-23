Участница Pussy Riot Толоконникова получила на руки документы об амнистии

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова получила на руки документы об амнистии.

Как сообщает РИА Новости, по словам старшего помощника прокурора Красноярского края РФ Елены Пимоненко, Толоконникова амнистирована не как мать несовершеннолетнего ребенка, а поскольку статья "хулиганство" подпадает под амнистию. В настоящее время Толоконникова не покинула стены больницы ГУ ФСИН, где она находилась.

Пять девушек в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс. Полиция задержала трех участниц акции - Марию Алехину, Толоконникову и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы 17 августа 2012 года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

В мае 2013 года Мосгорсуд признал законным приговор участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на два года заключения за хулиганство.

Мосгорсуд 10 октября изменил Самуцевич наказание на условное.

Сегодня, 23 декабря, Алехина вышла на свободу по амнистии.