Обама уверяет американцев, что АНБ за ними не следит

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме. "Я уверен, что АНБ не ведет слежку внутри страны", - сказал он.

Президент также сообщил, что намерен "в течение нескольких недель принять решение" по поводу представленного ему недавно доклада группы независимых экспертов о секретных программах АНБ, пишет ИТАР-ТАСС.

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Заданный Обаме вопрос сводился к тому, удалось ли США отвести какие-то угрозы в результате деятельности АНБ, но президент ушел от конкретного ответа.

Он, в частности, напомнил о "серьезных исследованиях так называемой программы 215, нацеленной на сбор данных о телефонных звонках", разоблачения которой Эдвардом Сноуденом, собственно, и вызвали наибольший всплеск споров.

"Люди опасаются возможности того, что за ними могут следить. Мы принимаем это во внимание", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что "очень серьезно работает над восстановлением доверия" общественности в данном направлении. По его словам, то же самое касается и мирового сообщества.