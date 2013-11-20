20 тысячам украинцев запрещен въезд в Россию

13:41, 20 ноября 2013
Общество
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Около 20 тысячам граждан Украины запрещен въезд на территорию России сроком от трех лет за нарушения российского законодательства.

За нарушение законов Россия запретила въезд 365 тысячам иностранцев

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«Мы на сегодня закрыли въезд 365 тыс иностранным гражданам в Россию сроком на три года. Эта цифра уже серьезная и она должна заставить задуматься, что правила нужно соблюдать. Мы ничего неожиданного не делаем», - сказал Ромодановский.

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Отвечая на вопрос УНИАН, какое количество граждан Украины среди общего количества иностранцев, которым запрещен въезд,- он сказал, что этот показатель примерно «5-6%».

Он подчеркнул, что каждый иностранный гражданин знает, сколько он находился на территории РФ, и если он прибывал в России больше, чем 120 суток, он может рассчитывать на потенциальное закрытие въезда в страну сроком на три года.

«Мы поступаем очень мягко. 90-суточный период пребывания законный плюс даем 30 суток на самостоятельное возвращение», - сказал он.

Ромодановский сообщил, что также запрещается въезд в РФ иностранцам, которые дважды в течение года нарушали кодекс об административных правонарушениях РФ. По его словам, основанием для запрета въезда является неоплаченные административные штрафы. Кроме того, может быть введен запрет на въезд сроком на 5 лет в случае выдворения в судебном порядке и на 10 лет, если такое нарушение совершается повторно.

Отвечая на вопрос, почему резко увеличилось количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, Ромодановский сказал: «Я об этих правилах говорил год назад, о том, что мы запускаем такой механизм. Сейчас механизм раскрутился. Всегда, когда стакан наполняется, сначала попадает одна капля, потом вторая и третья».

Ромодановский заверил, что ФМС готов работать по каждому конкретному случаю запрета на въезд в РФ и в том, случае если будет гарантия, что такие действия со стороны иностранца не повторится, то служба пойдет на встречу.

Он сообщил, что лица, которые не согласны с запретом на въезд в РФ могут написать запрос в ФМС России.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратило внимание граждан Украины, которые планируют свои заграничные поездки или находятся за рубежом, на необходимость соблюдения законов страны пребывания.

В частности, сообщается, что в 2013 году РФ усилила ответственность иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционного режима РФ и правил пребывания иностранцев в России, о чем МИД информировало на официальном веб-портале 20 августа с.г.

Запрещение на въезд иностранцев на территорию России - это одна из мер, активно применяемых российской стороной к нарушителям миграционного режима.

Перечень оснований для запрещения на въезд на территорию РФ определено положениями Федерального Закона РФ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” от 15.08.1996 № 114-ФЗ, в частности: превышение разрешенного срока пребывания на 30 и больше суток во время предыдущего посещения РФ; неоднократное (два и больше) на протяжении трех лет привлечение в РФ к административной ответственности; уклонение от уплаты налога или административного штрафа в период предыдущего пребывания в РФ или невозмещение расходов, связанных с административным выдворением за пределы РФ.

Также в МИД напомнили, что в случае установления в отношении иностранца такого запрещения, сведения об этом вносятся в Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно находятся или постоянно проживают на территории РФ.

В соответствии с законодательством РФ, информация о запрещении на въезд в Российскую Федерацию предоставляется органами Федеральной миграционной службы РФ лично гражданину, которому было отказано во въезде, или его представителе (уполномоченному нотариально заверенной доверенностью) на основании заявления и документа, который удостоверяет личность гражданина или его представителя.

С целью выяснения причин запрещения на въезд и срока его действия граждане, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию, могут лично или через законного представителя направить в ФМС РФ (107078, г. Москва, Боярский переулок, 4) запрос о причинах и сроке действия запрещения на въезд в стране или направить электронное обращение путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте этого учреждения www.fms.gov.ru в разделе “Обращения граждан”.

В то же время МИД Украины отрабатывает с российской стороной мероприятия, которые делают возможной беспрепятственную реализацию законных прав и интересов граждан Украины при пересечении украинско-российской границы.

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