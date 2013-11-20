20 тысячам украинцев запрещен въезд в Россию

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«Мы на сегодня закрыли въезд 365 тыс иностранным гражданам в Россию сроком на три года. Эта цифра уже серьезная и она должна заставить задуматься, что правила нужно соблюдать. Мы ничего неожиданного не делаем», - сказал Ромодановский.

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Отвечая на вопрос УНИАН, какое количество граждан Украины среди общего количества иностранцев, которым запрещен въезд,- он сказал, что этот показатель примерно «5-6%».

Он подчеркнул, что каждый иностранный гражданин знает, сколько он находился на территории РФ, и если он прибывал в России больше, чем 120 суток, он может рассчитывать на потенциальное закрытие въезда в страну сроком на три года.

«Мы поступаем очень мягко. 90-суточный период пребывания законный плюс даем 30 суток на самостоятельное возвращение», - сказал он.

Ромодановский сообщил, что также запрещается въезд в РФ иностранцам, которые дважды в течение года нарушали кодекс об административных правонарушениях РФ. По его словам, основанием для запрета въезда является неоплаченные административные штрафы. Кроме того, может быть введен запрет на въезд сроком на 5 лет в случае выдворения в судебном порядке и на 10 лет, если такое нарушение совершается повторно.

Отвечая на вопрос, почему резко увеличилось количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, Ромодановский сказал: «Я об этих правилах говорил год назад, о том, что мы запускаем такой механизм. Сейчас механизм раскрутился. Всегда, когда стакан наполняется, сначала попадает одна капля, потом вторая и третья».

Ромодановский заверил, что ФМС готов работать по каждому конкретному случаю запрета на въезд в РФ и в том, случае если будет гарантия, что такие действия со стороны иностранца не повторится, то служба пойдет на встречу.

Он сообщил, что лица, которые не согласны с запретом на въезд в РФ могут написать запрос в ФМС России.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратило внимание граждан Украины, которые планируют свои заграничные поездки или находятся за рубежом, на необходимость соблюдения законов страны пребывания.

В частности, сообщается, что в 2013 году РФ усилила ответственность иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционного режима РФ и правил пребывания иностранцев в России, о чем МИД информировало на официальном веб-портале 20 августа с.г.

Запрещение на въезд иностранцев на территорию России - это одна из мер, активно применяемых российской стороной к нарушителям миграционного режима.

Перечень оснований для запрещения на въезд на территорию РФ определено положениями Федерального Закона РФ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” от 15.08.1996 № 114-ФЗ, в частности: превышение разрешенного срока пребывания на 30 и больше суток во время предыдущего посещения РФ; неоднократное (два и больше) на протяжении трех лет привлечение в РФ к административной ответственности; уклонение от уплаты налога или административного штрафа в период предыдущего пребывания в РФ или невозмещение расходов, связанных с административным выдворением за пределы РФ.

Также в МИД напомнили, что в случае установления в отношении иностранца такого запрещения, сведения об этом вносятся в Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно находятся или постоянно проживают на территории РФ.

В соответствии с законодательством РФ, информация о запрещении на въезд в Российскую Федерацию предоставляется органами Федеральной миграционной службы РФ лично гражданину, которому было отказано во въезде, или его представителе (уполномоченному нотариально заверенной доверенностью) на основании заявления и документа, который удостоверяет личность гражданина или его представителя.

С целью выяснения причин запрещения на въезд и срока его действия граждане, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию, могут лично или через законного представителя направить в ФМС РФ (107078, г. Москва, Боярский переулок, 4) запрос о причинах и сроке действия запрещения на въезд в стране или направить электронное обращение путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте этого учреждения www.fms.gov.ru в разделе “Обращения граждан”.

В то же время МИД Украины отрабатывает с российской стороной мероприятия, которые делают возможной беспрепятственную реализацию законных прав и интересов граждан Украины при пересечении украинско-российской границы.