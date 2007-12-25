Российские ядерные бомбардировщики никогда не подлетали к Дании так близко

Два истребителя F-16 ВВС Дании были подняты в воздух вчера ночью после того, как вблизи воздушного пространства страны появились российские бомбардировщики Ту-160 (Blackjack по классификации НАТО), передает France Presse со ссылкой на датское агентство Ritzau.

По данным Ritzau, самолеты российских ВВС ранее никогда так не приближались к воздушным границам Дании, входящей в блок НАТО. За последнее время это уже третий инцидент с участием военных самолетов России у датских границ, утверждает агентство.

AFP напоминает, что о возобновлении полетов российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве президент РФ Владимир Путин объявил в августе 2007 года. Еще за несколько недель до этого заявления перехватчики ВВС Великобритании и Норвегии, также членов НАТО, несколько раз поднимались по тревоге в связи с появлением российских самолетов у их границ. По некоторым данным, полеты самолетов-разведчиков из РФ у границ США также участились.

Ранее командующий Дальней авиации генерал-майор Павел Андросов заявлял, что на российских военных самолетах не будет ядерных боеголовок, а главная цель возобновления полетов - более эффективная тренировка пилотов, добавляет агентство.

Напомним, как ранее сообщало РИА Новости, с момента возобновления регулярных полетов российских бомбардировщиков они более 70 раз подвергались перехвату силами ПВО иностранных государств. В общей сложности на перехват российских самолетов взлетали более 120 истребителей ВВС стран НАТО и их союзников. Продолжительность сопровождения бомбардировщиков варьировалась от 1-2 минут до 3,5 часов, а общее время сопровождения составило более 40 часов.

Лента.ру