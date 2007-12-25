Папа Римский выступил с посланием ”Граду и Миру”

Папа Римский БЕНЕДИКТ ХVI просил сегодня всех людей доброй воли молить Господа о мире на Земле. Этот призыв прозвучал в традиционном рождественском обращении "Urbi et Orbi" (Граду и Миру), с которым понтифик выступил на залитой солнцем главной ватиканской площади. Это его третье послание по случаю Рождества за время пребывания на папском престоле.

Папа прочел свое благословение с центрального балкона базилики Святого Петра, перед амвоном был выстроен почетный караул швейцарских гвардейцев Ватикана и итальянских карабинеров. В начале церемонии карабинеры исполнили государственный гимн Святого Престола "Те Деум" (на музыку Шарля Гуно), а папские гвардейцы - итальянский национальный гимн "Братья Италии" (композитора Микеле Новаро).

Папа говорил о стремлении людей к здоровью, занятости, достойной жизни, о беженцах в разных районах мира, жертвах вооруженных конфликтов и терроризма, о самых уязвимых - детях, женщинах, пожилых людях. Он призвал к поискам мира, в частности, в суданской провинции Дарфур, в Сомали, в Демократической Республике Конго, на границе Эфиопии и Эритреи, в Афганистане, Пакистане, Шри-Ланке, на Балканах, на всем Ближнем Востоке, особенно в многострадальном Ираке.