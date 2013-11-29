В Чикаго на параде ко Дню благодарения станцевали гопак в честь Евромайдана (видео)

Об этом сообщил Медиа- портал украинской диаспоры VIDIA и разместил соответствующее видео.

«Украинский ансамбль «Громовица» стал частью грандиозного парада ко Дню благодарения в Чикаго. Молодые украинские танцоры станцевали гопак на центральной площади города среди чикагских небоскребов и на глазах у миллионной публики в прямом эфире американского телевидения», - говорится в сообщении.

Танцоры ансамбля решили посвятить свое выступление Евромайдану и Украине. В поддержку европейских стремлений украинцев они повязали на руках синие ленты с изображением трезуба.

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Как отметила Роксана Пилипчак, руководитель коллектива, для них - это большая честь представить на американской земле не только молодежь, но также показать в Украине, что их душа, сердце с ними на Майдане.

«А мы на площади здесь в Чикаго, но наше сердце - украинское», - сказала она.

Молодежь с «Громовицы» прошла с танцем несколько кварталов по центральной чикагской улице Стейт.

Многотысячная публика встречала украинских танцоров громкими овациями, отметил портал.