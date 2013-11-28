Студенты университетов мира выступили в поддержку Евромайдана

Об этом говорится в заявлении, распространенном Гарвардским украинским студенческим обществом, пишет Тиждень.

"Мы, студенты, докторанты, исследователи постдокторантских программ и молодые ученые ведущих мировых университетов, украинцы и неукраинцы, выражаем свою поддержку ассоциации Украины с Европейским Союзом. Массовые протесты развернулись в Украине после решения правительства от 21 ноября 2013 "приостановить" шаги по подготовке к ассоциации с ЕС и однозначно показали, что украинский народ сделал свой выбор - и этот выбор в пользу европейского будущего" , - говорится в заявлении.

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"Мы также глубоко убеждены, что Украина имеет суверенное право поддерживать и развивать прагматичные и взаимовыгодные экономические, политические и культурные отношения со всеми своими соседями, включая и Россию. Европейский выбор Украины не является выбором против таких отношений с любым из ее соседей" , - отмечают студенты.

"Украина является Европой. Движение Евромайдана подтвердило это. Мирные и неполитические протесты, проходящие по всей стране и в мире, означают, что украинский народ требует европейских ценностей демократии и гражданского общества в Украине... Мы не можем и не будем молчать дальше. Украинский народ не должен оставаться заложником политических или экономических интересов коррумпированных групп внутри и вокруг нынешнего украинского руководства" , - отмечается в заявлении.

"Как будущие экономисты, адвокаты, политики, дипломаты, преподаватели, физики, врачи, инженеры, предприниматели, историки и литературоведы мы хотим видеть процветающую Украину: Украину, реализующую свой потенциал и предоставляющую возможности для реализации своему народу, независимо от политической принадлежности или взглядов... Сегодня мы выражаем нашу солидарность с нашими коллегами в Украине и во всем мире. Мы всем сердцем присоединяемся к ним в желании европейского будущего", - добавляют студенты.

"Мы поддерживаем требование протестного движения к украинскому правительству подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС 29 ноября 2013г. в Вильнюсе" , - резюмируется в обращении.

Под заявлением подписались студенты Гарварда, Оксфорда, Колумбийского университета, Райерсон университета, Йельского университета и т.п. Также свою поддержку выразили Союз украинских студентов Германии и Общество украинской молодежи в Австрии.