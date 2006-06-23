ФБР арестовало террористов, готовивших взрыв одного из небоскребов Чикаго

В Майами арестованы участники радикальной группировки "Черный мусульманин", которые готовили взрыв одного из чикагских небоскребов, сообщает телекомпания MSNBC.

"Арестованные являются членами радикальной группировки "Черный мусульманин" и планировали взорвать небоскреб в Чикаго Сирс Тауэр (Sears Tower). Кроме того, в их намерения входила атака правительственного здания, предположительно, офиса ФБР в Майами", - передает телеканал.

Ранее директор ФБР Роберт МЮЛЛЕР сообщил в интервью известному американскому телеведущему CNN Ларри КИНГУ, что в Майами в рамках масштабной антитеррористической операции ФБР арестованы семь человек, отмечает РИА «Новости».

"Мы проводим определенное количество арестов и обысков, и у нас будет больше информации к завтрашнему утру", - сказал Р.МЮЛЛЕР. Он не стал вдаваться в детали, сославшись на то, что это может повредить оперативной работе.