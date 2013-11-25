ЕС решил ослабить санкции против Ирана

Евросоюз уже в декабре начнет процесс смягчения санкций против Ирана в рамках договоренностей, достигнутых между «шестеркой» международных посредников и Тегераном, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МИД Франции Лорана Фабиуса, передает РИА Новости.

Глава французского внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что снятие или ослабление ряда санкций будет носить «ограниченный, точечный и обратимый характер». Министр не уточнил, каких именно областей, затронутых санкциями, амнистия может коснуться в первую очередь. По его словам, встреча Евросоюза на уровне министров иностранных дел по этому вопросу может состояться в течение нескольких недель.

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Тегеран и страны «шестерки» (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) по итогам переговоров в Женеве 24 ноября достигли договоренности, согласно которой Иран сократит работы в рамках ядерной программы и предоставит международным экспертам доступ для более тщательных проверок, при этом экономические санкции в отношении страны будут ослаблены.

Первый этап реализации соглашения рассчитан на полгода, этот период будет посвящен продолжению переговоров, чтобы достичь окончательных договоренностей о параметрах, требуемых для мирной ядерной деятельности.