Обама просит сенат подождать с новыми санкциями против Ирана
Барак Обама призвал сенаторов воздержаться от предложений ввести новые санкции против Ирана, чтобы дать время мировым державам согласовать соглашение по иранской ядерной программе.
Влиятельный сенатор США Роберт Коркер сообщил, что Конгресс не будет голосовать по делу каких-либо новых экономических санкций против Ирана в период продления международных переговоров, направленных на обуздание ядерных программ Тегерана.
В разговоре с журналистами после встречи в Белом доме с президентом Обамой, Коркер заявил, что никакого голосования в деле нового законодательства не будет до декабря, сообщает Голос Америки.
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Во вторник Барак Обама провел встречу в Белом доме с лидерами Сената США, а также с главами-демократами и наиболее влиятельными членами сенатского комитета по банковской деятельности, иностранных дел, вооруженных сил и разведки. Он просил их подождать с провозглашением новых санкций против Ирана, чтобы дать международным переговорам достичь положительных результатов.
В ходе встречи президент ознакомил сенаторов под влиянием на переговорах между Ираном и странами «шестерки», которые возобновятся в среду в Женеве.