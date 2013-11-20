Обама просит сенат подождать с новыми санкциями против Ирана

Влиятельный сенатор США Роберт Коркер сообщил, что Конгресс не будет голосовать по делу каких-либо новых экономических санкций против Ирана в период продления международных переговоров, направленных на обуздание ядерных программ Тегерана.

В разговоре с журналистами после встречи в Белом доме с президентом Обамой, Коркер заявил, что никакого голосования в деле нового законодательства не будет до декабря, сообщает Голос Америки.

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Во вторник Барак Обама провел встречу в Белом доме с лидерами Сената США, а также с главами-демократами и наиболее влиятельными членами сенатского комитета по банковской деятельности, иностранных дел, вооруженных сил и разведки. Он просил их подождать с провозглашением новых санкций против Ирана, чтобы дать международным переговорам достичь положительных результатов.

В ходе встречи президент ознакомил сенаторов под влиянием на переговорах между Ираном и странами «шестерки», которые возобновятся в среду в Женеве.