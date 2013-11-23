Почти полсотни людей погибли в результате взрыва на нефтепроводе в Китае
Число погибших в результате взрыва на нефтепроводе в портовом городе Циндао (провинция Шаньдун) на востоке КНР составило 47 человек, еще 136 ранены.
В пятницу в 10:30 утра по местному времени (04:30 по Киеву) во время ремонта трубопровода, принадлежащего крупнейшей в КНР нефтехимической компании Sinopec, прогремел взрыв.
Как стало известно, причиной ЧП стала утечка нефтепродуктов во время починки трубопровода.
Согласно сообщениям Центрального китайского телевидения, в результате взрыва на территории завода образовалась гигантская воронка, в которую упал грузовик. Чтобы избежать воспламенения несгоревших нефтепродуктов, пожарные регулярно поливают место взрыва водой.
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Об этом сообщает ИТАР-ТАСС по информации агентства Синьхуа.
Китайские СМИ также сообщают об утечке нефти в море. Сейчас площадь нефтяного пятна составляет около 3 тысяч кв. метров. На борьбу с ним брошены 22 специальных судна, 10 рыболовецких шхун, 6 патрульных катеров.
Взрыв на нефтепроводе стал причиной эвакуации 18 тысяч человек. Из-за аварии в городском районе Хуандао была прервана подача воды, газа и электроэнергии. После взрыва местные власти раздают жителям продукты питания, воду и свечи. На местный рынок были доставлены 17 тонн овощей. В настоящее время подача электроэнергии в район восстановлена.