Почти полсотни людей погибли в результате взрыва на нефтепроводе в Китае

В пятницу в 10:30 утра по местному времени (04:30 по Киеву) во время ремонта трубопровода, принадлежащего крупнейшей в КНР нефтехимической компании Sinopec, прогремел взрыв.

Как стало известно, причиной ЧП стала утечка нефтепродуктов во время починки трубопровода.

Согласно сообщениям Центрального китайского телевидения, в результате взрыва на территории завода образовалась гигантская воронка, в которую упал грузовик. Чтобы избежать воспламенения несгоревших нефтепродуктов, пожарные регулярно поливают место взрыва водой.

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Об этом сообщает ИТАР-ТАСС по информации агентства Синьхуа.

Китайские СМИ также сообщают об утечке нефти в море. Сейчас площадь нефтяного пятна составляет около 3 тысяч кв. метров. На борьбу с ним брошены 22 специальных судна, 10 рыболовецких шхун, 6 патрульных катеров.

Взрыв на нефтепроводе стал причиной эвакуации 18 тысяч человек. Из-за аварии в городском районе Хуандао была прервана подача воды, газа и электроэнергии. После взрыва местные власти раздают жителям продукты питания, воду и свечи. На местный рынок были доставлены 17 тонн овощей. В настоящее время подача электроэнергии в район восстановлена.