Казанский авиаперевозчик погряз в долгах - СМИ

Об этом говорилось в письме компании «Лукойл-Аэро-Самара», направленном 16 сентября текущего года в Куйбышевскую транспортную прокуратуру и самарский аэропорт «Курумоч», сообщает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс», в распоряжении которого оказалась копия письма.

«Лукойл-Аэро-Самара» входит в группу «Лукойл» и занимается снабжением аэропорта «Курумоч» топливом. В письме компании, о котором стало известно только сейчас, отмечается, что долг «Татарстана» перед топливной компанией на 10 сентября составлял 2,26 миллиона рублей. При этом только за 6-10 сентября «Лукойл-Аэро-Самара» направила в «Татарстан» более 30 писем с требованием об исполнении договорных обязательств, но ответа на них не получила.

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По утверждению одного из источников, у авиакомпании «Татарстан» также имелись долги перед поставщиками запчастей, а также за техобслуживание самолетов. По словам собеседника информагентства, перевозчик уже почти год не платит поставщикам.

Авиакомпания «Татарстан» привлекла внимание СМИ и следственных органов после того, как самолет перевозчика, выполнявший рейс Москва-Казань, вечером 17 ноября разбился в аэропорту. В результате крушения погибли все 50 человек, бывших на борту, в том числе экипаж из шести человек.

После катастрофы выяснилось, что Boeing 737-500, который совершал рейс в Казань, находился в эксплуатации с 1990 года, и до «Татарстана» использовался шестью разными авиакомпаниями. 18 ноября в «Татарстане» объявили, что приостанавливают эксплуатацию самолетов типа Boeing 737.

По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело; в качестве возможных версий случившегося следователи рассматривают пять версий, среди которых, в частности, техническая неисправность самолета и некачественное топливо.

Владельцем авиакомпании «Татарстан» с долей в 99,9 % акций является ЗАО «Тат-Аэро». Последнее, в свою очередь, принадлежит республике Татарстан (50 %) и болгарским инвесторам АО «Болгериан авиейшн групп» и ООО «Ескана Русия» (по 25 %).

У «Татарстана» имеется также задолженность и перед аэропортом Казани. В ноябре этого года авиаузел обратился в арбитражный суд Татарстана, потребовав от авиакомпании выплатить долг на сумму 266 миллионов рублей.