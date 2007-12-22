ЦИК РФ отказал семерым самовыдвиженцам в президенты России

Центризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов семерым самовыдвиженцам. Об этом сообщает Newsru со ссылкой на "Эхо Москвы". В частности, отказано в выдвижении Владимиру Буковскому и Николаю Курьяновичу.

Буковскому отказано в регистрации группы избирателей после длившейся более получаса эмоциональной дискуссии. "Господин Буковкский в представленных в ЦИК документах сообщил, что является писателем, но не представил документов, подтверждающих этот род деятельности", - сказал секретарь ЦИК. Он отметил, что российское законодательство обязывает представлять такие документы.

Кроме того, поводом для отказа стало наличие у Буковского вида на жительство Великобритании. Как заявил секретарь ЦИК Николай Конкин, "это прямо следует из справки МИД РФ".

Конституционный суд еще накануне отказал в рассмотрении жалобы Владимира Кара-Мурзы, координатора инициативной группы по выдвижению Владимира Буковского кандидатом в президенты, указав на запрет лицам с двойным гражданством избираться в органы власти.

Как заявил адвокат заявителя Вадим Прохоров, Конституционный суд сослался на то, что в оспариваемой норме нет никакой правовой неопределенности. Адвокат отметил, что "суд привел определенные аргументы, что жалобу незачем рассматривать, потому что и так понятно, что гражданин, имеющий второе гражданство, не может баллотироваться в органы власти".

Как отмечает Лента.ру, к сбору подписей допущены только два самовыдвиженца - лидер Российского народно-демократического союза (РНДС) и бывший премьер-министр Михаил Касьянов и лидер Демократической партии России Андрей Богданов.

В то же время ЦИК России зарегистрировал сегодня уполномоченных представителей партии СПС, выдвинувшей кандидатом на пост президента РФ Бориса Немцова. Зарегистрированы также его уполномоченные представители по финансовым вопросам и дано разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата.

Немцов стал четвертым партийным выдвиженцем, прошедшим регистрацию своих уполномоченных представителей. Ранее ту же процедуру прошли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец "Единой России" Дмитрий Медведев. Однако, в отличие от представителей этих партий, представленных в Госдуме, Немцову для официальной регистрации кандидатом в президенты придется собирать 2 млн подписей в свою поддержку.

В воскресенье, 23 декабря, завершается срок, когда партии могут выдвигать своих кандидатов. Их число уже не увеличится.