США внесли нигерийскую "Боко харам" в список террористических организаций

Об этом во вторник журналистам сообщили американские должностные лица, осведомленные о принятой администрацией США мере, передает ИТАР-ТАСС.

Перечень иностранных террористических организаций составляется госдепартаментом США на основе межведомственных решений. В настоящее время в этот черный список, который периодически пересматривается, входят более 50 различных группировок.

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Не исключено, что официально о пополнении данного перечня правительство США объявит уже 13 ноября. Как ожидается, вместе с организацией "Боко харам" /"Западное образование - грех" в переводе с языка хауса/ в список будет внесено ее "ответвление" под названием "Ансару".

На практике этот шаг будет означать, в частности, что физическим и юридическим лицам в США будет запрещено иметь какие-либо дела с группировками, в отношении которых принимаются карательные меры, в том числе оказывать им материальную помощь. Любые активы группировок в случае обнаружения под юрисдикцией США будут арестованы.