В Польше наказали участников беспорядков в День независимости

На скамье подсудимых находились два молодых человека, обвиненных в нарушении неприкосновенности и оскорблении полицейских, следивших за порядком во время "Марша независимости", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Агнешку Доманьскую.

Один из подсудимых был оштрафован на 1,5 тысячи злотых (около 15 тысяч рублей), второго наказали шестью месяцами ограничения свободы. Оба обязаны выплатить троим потерпевшим в общей сложности 400 злотых (около 4 тысяч рублей).

По теме: После инцидента в Варшаве, польского посла вызвали в МИД РФ

По словам Доманьской, в суд переданы еще четыре дела, связанные с событиями понедельника. Всего полиция задержала 72 человека. В результате стычек с полицией пострадали 12 стражей порядка и несколько демонстрантов.

Польские националисты и правые радикалы в понедельник провели "Марш независимости", во время которого у ворот российского посольства была подожжена полицейская будка, а в сторону дипмиссии летели камни, файеры и петарды. До этого демонстранты устроили в центре города драку, сожгли инсталляцию в форме радуги и несколько автомобилей. Город оценил ущерб от действий хулиганов в 40 тысяч долларов, оценка ущерба имуществу посольства пока не завершена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил нападение на посольство РФ и выразил соболезнования.

"События этого вечера для Польши очень грустные. Это касается и недопустимого акта агрессии в отношении полицейских, которые охраняли российское посольство, и в отношении самого посольства. Выражаю соболезнования", - сказал Туск.

МИД Польши также осудил действия националистов. "Мы выражаем соболезнование в связи с беспорядками перед посольством РФ в Польше. Хулиганству нет оправдания. Мы осуждаем нарушение Венской конвенции", - заявил пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войчеховский.

Во вторник посол Польши в Москве Войцех Зайончковский был вызван в МИД России. Послу был заявлен "решительный протест", Москва потребовала от Варшавы официальных извинений, возмещения ущерба и наказания виновных.