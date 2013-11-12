Запад отказался предоставить Сирии технику для вывоза химоружия
Западные страны отказали Сирии в предоставлении специальной техники и оборудования для транспортировки химического оружия. Они опасаются, что военные машины будут использованы правительством против боевиков.
Зарубежные политики попросили Сирию пересмотреть перечень оборудования, которое ей необходимо для вывоза оружия из страны, сообщают местные СМИ. Известно, что в конце октября Сирия представила такой список ОЗХО с просьбой посодействовать в проведении очередного этапа разоружения страны, пишетRussia Today.
В перечень запрашиваемой техники вошли 40 бронированных грузовиков, генераторы и другое специальное оборудование. По заявлению властей, всё это необходимо для безопасной транспортировки химоружия через территорию, захваченную боевиками. Предположительно, охраняемая колонна должна будет двигаться из Дамаска к побережью Средиземного моря. Затем из города Латакия 1,3 тыс. тонн запрещённых веществ будет вывезено с территории Сирии.
Однако Запад выразил уверенность в том, что Сирия способна обойтись собственными силами и необходимости в предоставлении дополнительной техники нет.
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Напомним, что вопрос о месте уничтожения химического оружия, изъятого в Сирии, остаётся открытым. Поиском стран, готовых предоставить свою территорию для уничтожения арсеналов химоружия, занимаются США. С подобным предложением Вашингтон обратился к ряду европейских стран, в том числе к Албании, Бельгии, Франции и Норвегии. Решение по этому вопросу будет принято на международной конференции «Женева-2».
Встреча по урегулированию сирийского конфликта должна состояться в Швейцарии 23-24 ноября. Эта дата достаточно долгое время согласовывалась из-за того, что представители сирийской оппозиции отказывались принимать участие в переговорах. Однако накануне представители Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии после совещания в Стамбуле заявили, что готовы участвовать в мирных переговорах.