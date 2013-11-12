Запад отказался предоставить Сирии технику для вывоза химоружия

Зарубежные политики попросили Сирию пересмотреть перечень оборудования, которое ей необходимо для вывоза оружия из страны, сообщают местные СМИ. Известно, что в конце октября Сирия представила такой список ОЗХО с просьбой посодействовать в проведении очередного этапа разоружения страны, пишетRussia Today.

В перечень запрашиваемой техники вошли 40 бронированных грузовиков, генераторы и другое специальное оборудование. По заявлению властей, всё это необходимо для безопасной транспортировки химоружия через территорию, захваченную боевиками. Предположительно, охраняемая колонна должна будет двигаться из Дамаска к побережью Средиземного моря. Затем из города Латакия 1,3 тыс. тонн запрещённых веществ будет вывезено с территории Сирии.

Однако Запад выразил уверенность в том, что Сирия способна обойтись собственными силами и необходимости в предоставлении дополнительной техники нет.

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Напомним, что вопрос о месте уничтожения химического оружия, изъятого в Сирии, остаётся открытым. Поиском стран, готовых предоставить свою территорию для уничтожения арсеналов химоружия, занимаются США. С подобным предложением Вашингтон обратился к ряду европейских стран, в том числе к Албании, Бельгии, Франции и Норвегии. Решение по этому вопросу будет принято на международной конференции «Женева-2».

Встреча по урегулированию сирийского конфликта должна состояться в Швейцарии 23-24 ноября. Эта дата достаточно долгое время согласовывалась из-за того, что представители сирийской оппозиции отказывались принимать участие в переговорах. Однако накануне представители Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии после совещания в Стамбуле заявили, что готовы участвовать в мирных переговорах.