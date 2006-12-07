Пострадавшего в драке бютовца забрали в больницу

После драки в сессионном зале Киевсовета, который на своем заседании рассматривает вопрос о новых жилищно-коммунальных тарифах в столице, госпитализирован депутат из фракции БЮТ Виктора НАУМКО.

Как передает корреспондент УНИАН, пострадавший сообщил журналистам, что помнит, когда он блокировал трибуну к нему подошел депутат Андрей ЗАЕЦ (Блок Черновецкого), потом подошли еще люди с депутатскими значками. Они ударили его по затылку, после чего он уже ничего не помнит. Он также сообщил, что перед этим к нему с угрозами подходил Вячеслав СУПРУНЕНКО (зять Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО), который, по словам В.НАУМКО, «угрожал и сказал, что сегодня я домой не доеду». Относительно тех людей, которые его ударили, В.НАУМКО сказал: «несколько людей - из охраны со значками районных депутатов».

Сразу после того, как В.НАУМКО упал на пол, один из участников драки выскочил из сессионного зала и скрылся. Его догонял депутат Зорян ШКИРЯК, который просил журналистов снять на камеру того, кто убегает.

З.ШКИРЯК сообщил журналистам, что В.НАУМКО госпитализирован, а тот человек, который убегал из зала, это именно тот, кто ударил депутата. По словам З.ШКИРЯКА, в зале таких неизвестных лиц со значками депутатов районного совета было семеро.

«Я должен сказать, - отметил З.ШКИРЯК, - что согласно новому распоряжению мэра о так называемой новой пропускной системе Киевский городской совет и Киевская администрация вообще превратится в военный режимный объект закрытого типа».

На данное время Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ продолжает вести заседание. Он предоставил слово своему первому заместителю Анатолию ГОЛУБЧЕНКО, который докладывает о тарифах.

Трансляция заседания для журналистов также возобновлена.