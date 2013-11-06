В США телекомпанию оштрафовали за неудачную шутку в эфире

Такое решение приняла в среду Федеральная комиссия США по связи, передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел в 2012 году, когда телеканал TBS в одном из комедийных шоу использовал сигнал специальной системы аварийного оповещения. Многие зрители сочли "шутку" совсем не смешной. И теперь телевизионщикам придется выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов.

"Использование для рекламы телешоу спецсигнала, предназначенного для оповещения зрителей об угрозе торнадо или другой опасности, является неприемлемым", - заявил руководитель федеральной комиссии Роберт Рэтклифф.

Тед Тернер, которому 19 ноября исполняется 75 лет, известен, прежде всего, как создатель телеканала CNN. Канал TBS он основал в 1976 году.