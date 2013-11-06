В школах сектора Газа начали изучать «сопротивление Израилю»

Как заявил министр образования региона Муэтассем Аль-Минауи, новые предметы должны показать учащимся «важность эффективных приготовлений к встрече с врагом», пишет Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

В учебных материалах рассказывается об израильских атаках на сектор Газа зимой 2008-2009 годов и в ноябре 2012 года. В качестве иллюстраций используются фотографии мертвых палестинцев и разрушенных ракетными ударами зданий. Также агентство приводит цитату из учебных материалов, в которой говорится, что «вся Палестина от [Средиземного] моря до реки [Иордан] принадлежит нам, мусульманам».

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По словам Аль-Минауи, антиизраильские предметы появятся в программе средней школы. Ранее движение ХАМАС запустило в Газе экспериментальную программу базовой военной подготовки для учащихся старших классов, пишет агентство.

Нововведения коснутся школ, находящихся под контролем министерства образования сектора Газа. Тем временем почти половина всех школьников в регионе учится в школах, управляемых Агентством ООН по помощи палестинским беженцам (UN Relief and Works Agency, UNRWA).

Сектор Газа, входящий в Палестинскую автономию, с 2007 года контролируется движением ХАМАС, которое ответственно за многие теракты против Израиля и отрицает его право на существование. Движение признано террористической организацией в Израиле, странах Евросоюза, США, Канаде и Японии.