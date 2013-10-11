СМИ: Лидер Палестины согласился на переговоры с премьером Израиля

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Палестинской администрации.

По словам собеседника издания, Аббас согласился на встречу без каких-либо предварительных условий и уже официально проинформировал об этом Вашингтон, который выступает посредником в урегулировании палестино-израильского вопроса. Встреча может состояться в Иерусалиме "в ближайшие дни", пишет Лента.ru.

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Вместе с тем, источник в канцелярии Аббаса отказался подтвердить эту информацию, назвав ее "преждевременной". Он, однако, также отметил значительные усилия США, прикладываемые для проведения такой встречи.

В июле в Вашингтоне возобновились прямые палестино-израильские переговоры об окончательном урегулировании ситуации; встреча представителей Палестины и Израиля стала первой за последние три года. Комментируя начало переговоров, госсекретарь США Джон Керри выразил уверенность, что уже через девять месяцев они завершатся подписанием какого-либо соглашения.

Предполагается, что договоренности, если они будут достигнуты, будут основываться на границах, установленных до Шестидневной войны 1967 года. Власти Израиля, однако, подчеркнули, что любые уступки палестинцам, согласованные в ходе переговоров, должны будут одобрить граждане страны на референдуме. При этом, согласно данным социологических опросов, большинство израильтян выступает против возвращения к границам 1967 года и взаимного обмена территориями.