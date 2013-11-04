Из-за извержения вулкана на Суматре эвакуировали тысячу человек

Около тысячи человек на индонезийском острове Суматра вынуждены были покинуть дома в результате нового извержения вулкана Синабунг. Об этом сегодня сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на индонезийские СМИ.

По данным национального агентства по преодолению последствий стихийных бедствий, два новых извержения были зафиксированы в минувшее воскресенье, 3 ноября. Столб густого дыма и пепла был выброшен на высоту почти 7 км. "Из трехкилометровой зоны полицейскими и солдатами уже эвакуировано около 1 тыс. человек. Число эвакуированных в ближайшее время будет увеличиваться", - отметили в ведомстве. Данные о жертвах и разрушениях не сообщаются.

Вулкан Синабунг высотой 2,6 тыс. метров "проснулся" в августе 2010 года после почти 400 лет затишья. Предыдущее извержение вулкана в сентябре этого года заставило покинуть дома около 15 тыс. местных жителей.