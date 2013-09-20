В Индонезии продолжается извержение вулкана: эвакуировано более 15 тысяч человек

"На этот момент 15 тысяч 281 человек эвакуированы в 16 временных убежищ на территории района Каро (провинции Северная Суматра)", - заявил официальный представитель местных властей Роберт Перангинангин (Robert Peranginangin), передают РИА Новости.

Вулкан высотой 2,46 километра вновь проснулся 15 сентября после трехлетнего перерыва, выбросив столб дыма высотой в три километра. Индонезийские власти предупредили авиакомпании, совершающие рейсы в этом районе, об опасности.

В ходе предыдущего - и первого за более чем четыре века - извержения "огненной горы", расположенной близ столицы провинции Северная Суматра города Медан, погибли два человека. На сей раз сообщений о гибели людей пока не поступало.

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Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается"здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающееся напряжение то и дело высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.