ДТП в центре Пекина официально признано терактом, задержаны 5 подозреваемых

Китайские власти официально объявили автокатастрофу на площади Тяньаньмэнь терактом, сообщило Центральное китайское телевидение. Службы безопасности страны задержали пятерых человек, подозреваемых в причастности к атаке, пишет Russia Today.

Автомобиль, двигавшийся по центральной городской улице Чананьцзе, съехал с дороги и врезался в уличное ограждение, за которым находились пешеходы. После столкновения машина загорелась. В результате происшествия погиб водитель и двое пассажиров автомобиля. Ранения получили находившиеся рядом туристы и сотрудники полиции.

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Инцидент произошёл недалеко от главного входа в столичный музейный комплекс «Гугун» — бывший дворец китайских императоров, также известный как «Запретный город».