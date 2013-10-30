ДТП в центре Пекина официально признано терактом, задержаны 5 подозреваемых
28 октября в центре китайской столицы внедорожник въехал в толпу людей и загорелся. Погибли пять человек, 37 получили ранения. Китайские власти заявили, что по данному делу уже есть задержанные.
Китайские власти официально объявили автокатастрофу на площади Тяньаньмэнь терактом, сообщило Центральное китайское телевидение. Службы безопасности страны задержали пятерых человек, подозреваемых в причастности к атаке, пишет Russia Today.
Автомобиль, двигавшийся по центральной городской улице Чананьцзе, съехал с дороги и врезался в уличное ограждение, за которым находились пешеходы. После столкновения машина загорелась. В результате происшествия погиб водитель и двое пассажиров автомобиля. Ранения получили находившиеся рядом туристы и сотрудники полиции.
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Инцидент произошёл недалеко от главного входа в столичный музейный комплекс «Гугун» — бывший дворец китайских императоров, также известный как «Запретный город».