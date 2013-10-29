ДТП с джипом в центре Пекина могло быть терактом - СМИ

Полиция уже установила, что на джипе, протаранившем толпу и взорвавшемся перед парадным въездом в "Запретный город" - бывшую императорскую резиденцию, были номерные знаки Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Правоохранительные органы ведут поиски приезжих с уйгурскими именами, которые могли иметь отношение к происшествию, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Инцидент с джипом-внедорожником произошел в понедельник в 12:05 по местному времени (06:05 по Киеву) перед мраморными мостками, ведущими к Воротам Небесного Спокойствия со знаменитым парадным портретом Мао Цзэдуна. Все три человека, находившиеся в автомобиле, погибли. Жертвами происшествия стали также филиппинская туристка и экскурсант-китаец из провинции Гуандун. Еще три филиппинца, а также турист из Японии получили ранения.

Как пишет сегодня газета "Хуаньцю шибао", очевидцы утверждают, что джип целенаправленно продвигался сквозь толпу к въезду в дворцовый комплекс, и "его преследовали полицейские автомобили".

"Я услышала автомобильные гудки, но прореагировала на них слишком поздно. Мой разум словно отключился, и когда я очнулась, то обнаружила, что лежу на земле", - цитирует гуанчжоуская газета "Наньду жибао" слова туристки- филиппинки.

Вечером в понедельник полиция разослала в столичные отели уведомления, в которых призвала сообщать о всех "подозрительных гостях", останавливавшихся у них, начиная с 1 октября. Органы правопорядка просят также сообщать о любых "подозрительных автомобилях". Полицейские упоминают двух приезжих из уезда Пишань и Шаньшань СУАР, которые считаются наиболее вероятными подозреваемыми.

Как известно, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР продолжает оставаться зоной высокой активности сепаратистских группировок, выступающих за отделение этого обширного района от остального Китая.