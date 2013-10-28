На площади Тяньаньмэнь в Пекине джип врезался в толпу и загорелся (фото)

Подтверждена гибель водителя и еще двух пассажиров автомобиля, сообщает агентство Синьхуа.

При инциденте, произошедшем в 12:05 по пекинскому времени, пострадали также 11 человек -- туристы и сотрудники полиции. Они срочно были доставлены в близлежащие больницы. Об этом свидетельствуют данные городской полиции и Пекинского центра срочной медицинской помощи.

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Джип врезался в перила моста Цзиньшуй, который соединяет берега рва у дворца Цзыцзиньчэн /Пурпурный запретный город/, после произошло возгорание. Пожар был вскоре потушен.

Свидетельства очевидцев подтверждают, что машина загорелась после того, как въехала в толпу.

Подробности инцидента уточняются.