Австралия заявила об окончании военной операции в Афганистане

Уже к рождественским праздникам домой должны вернуться около 1 тыс. солдат и офицеров из почти 1500 находящихся в стране в данный момент, пишет Russia Today.

По данным France Press Agency, Тони Эббот неожиданно прилетел на военную базу в афганской провинции Урузган и объявил о скором выводе войск.

По словам премьера, «в этой войне Австралия не одержала победу, но и не потерпела поражение». Для солдат и офицеров это долгожданное возвращение домой, но «с привкусом горечи, поскольку не все семьи дождутся своих родных», отметил Тони Эббот. Он подчеркнул важность военной операции для национальной безопасности страны.

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Австралия присоединилась к военной кампании НАТО в Афганистане в 2001 году. За 12 лет в различных военных операциях приняли участие 20 тыс. солдат и офицеров. 40 военнослужащих погибли, 260 получили ранения.

Кроме боёв с террористами, австралийские военные участвовали в восстановлении школ, больниц и дорог в различных провинциях Афганистана, подчеркнул Эббот. Премьер Австралии ещё раз заверил, что власти его страны намерены поддерживать афганское правительство и в будущем. В частности, несколько сотен военных будут обучать и тренировать бойцов Афганской национальной службы безопасности.

Планируется, что войска НАТО должны покинуть территорию Афганистана в конце 2014 года. Сейчас там проходят службу 68 тыс. солдат, но к февралю их численность должна сократиться вдвое.