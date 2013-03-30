КНДР уточнила свое заявление о начале войны

09:15, 30 марта 2013
Мир
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Заявление властей Северной Кореи об ухудшении отношений с Югом было неверно переведено.

В КНДР говорят, что заявление неправильно перевели / Фото: Peacekeeper.ru

Об этом сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК. А в действительности правительство лишь предупредило о возможном начале боевых действий в ответ на возможные провокации со стороны Сеула.

По данным Reuters, значимого передвижения войск по территории КНДР не отмечено. В Южной Корее заявление Пхеньяна охарактеризовали как провокацию, не выбивающуюся из ряда ранее звучавших угроз.

Однако эксперты отмечают жесткий тон: в тексте заявления упоминаются "полномасштабная" и "ядерная война", а также "молниеносный бросок на Юг".

Глава коммунистического государства Ким Чен Ын прокомментировал свое решение так: "пришло время свести счеты с американскими империалистами с учетом сложившейся ситуации", цитирует РосБизнесКонсалтинг.

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