КНДР уточнила свое заявление о начале войны

Об этом сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК. А в действительности правительство лишь предупредило о возможном начале боевых действий в ответ на возможные провокации со стороны Сеула.

По данным Reuters, значимого передвижения войск по территории КНДР не отмечено. В Южной Корее заявление Пхеньяна охарактеризовали как провокацию, не выбивающуюся из ряда ранее звучавших угроз.

Однако эксперты отмечают жесткий тон: в тексте заявления упоминаются "полномасштабная" и "ядерная война", а также "молниеносный бросок на Юг".

Глава коммунистического государства Ким Чен Ын прокомментировал свое решение так: "пришло время свести счеты с американскими империалистами с учетом сложившейся ситуации", цитирует РосБизнесКонсалтинг.