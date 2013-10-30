В Сирии убит репортер "Аль-Арабия"
02:47, 30 октября 2013Мир
657 0
В сирийской провинции Алеппо убит репортер телестанции "Аль-Арабия" Мухаммед Саид.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал.
В сообщении "Аль-Арабия" отмечается, что неизвестный вооруженный мужчина выстрелил в журналиста в населенном пункте Харейтан, расположенном к северо-западу от Алеппо.
По теме: В Сирии убили главу военной разведки
Это не первый случай гибели журналистов в Сирии.
10 октября во время съемок на востоке САР погиб оператор сирийского спутникого телеканала "Аль-Ихбария"
11 января из-за взрыва снаряда, выпущенного повстанцами, был убит французский журналист Жиль Жакье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter