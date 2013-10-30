В Сирии убит репортер "Аль-Арабия"

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал.

В сообщении "Аль-Арабия" отмечается, что неизвестный вооруженный мужчина выстрелил в журналиста в населенном пункте Харейтан, расположенном к северо-западу от Алеппо.

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Это не первый случай гибели журналистов в Сирии.

10 октября во время съемок на востоке САР погиб оператор сирийского спутникого телеканала "Аль-Ихбария"

11 января из-за взрыва снаряда, выпущенного повстанцами, был убит французский журналист Жиль Жакье.