В Сирии убили главу военной разведки

По информации, распространенной на форумах сражающихся против режима исламистов, Джамаа был убит в бою с повстанцами в столице провинции, городе Дейр-эз-зор, сообщает Лента.ру со ссылкой Agence France-Presse.

В то же время, по данным правозащитников из Syrian Observatory for Human Rights, генерала застрелил снайпер. Сирийские власти подробностей гибели Джамаа не сообщают.

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Джамаа Джамаа являлся одним из наиболее влиятельных членов военной разведки режима Башара Асада. В ходе гражданской войны в Ливане, в которой участвовала Сирия, он был одной из ключевых фигур, ответственных за развертывание частей сирийской армии на территории Ливана. В 2005 году его допрашивали по делу об убийстве бывшего премьера Ливана Рафика Харири, однако официально никаких обвинений в связи с этой смертью ему не предъявлялось.

С 2006 года Джамаа Джамаа находился в «черном списке» министерства финансов США, которое обвинило его в поддержке «террористических группировок» и вмешательстве во внутренние дела Ливана.