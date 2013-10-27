АНБ: Обама не знал о прослушке Меркель

Как сообщила официальный представитель АНБ Вэни Вайнс, Александер "не обсуждал с президентом Обамой в 2010 году предполагаемую зарубежную разведывательную операцию, касающуюся канцлера Германии Меркель, и никогда не обсуждал предполагаемые операции, касающиеся канцлера Меркель", пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Напомним, в субботу немецкий журнал Spiegel сообщал, что во время телефонного разговора, который состоялся в среду, Обама заверил Меркель, что ничего не знал о прослушке и если бы узнал о подобных действиях со стороны спецслужб, то незамедлительно отдал бы приказ прекратить слежку. В свою очередь, газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в спецслужбах написала, что глава АНБ Кейт Александер еще в 2010 году лично доложил президенту США об этой тайной операции.

Под прицелом АНБ, по данным Bild am Sonntag, был и предшественник Меркель на посту канцлера Герхард Шрёдер. Программа прослушки была начата в 2002 году при президенте Буше после того, как правительство ФРГ отказалось участвовать в иракской кампании. Это якобы заставило власти США усомниться в Германии как в союзнике. По данным СМИ, прослушка Меркель также началась в 2002 году — за три года до того, как она стала канцлером.