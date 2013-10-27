В Брюсселе вор при аресте укусил полицейского, чтобы заразить его СПИДом

Преступник сообщил укушенному им стражу порядка, что болен СПИДом. "Теперь мы умрем вместе", - приводят СМИ слова арестованного. Ему будет предъявлено не только обвинение в краже, но и в попытке заражения полицейского, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Инцидент произошел несколько дней спустя после того, как бельгийские полицейские провели в Брюсселе акцию протеста против физического насилия, которому они подвергаются во время несения службы. В последнее время в бельгийской столице и других городах страны участились случаи, когда злоумышленники оказывают сопротивление полицейским во время задержания и даже в ходе проверки документов, а иногда даже подвергают побоям.

Главы МВД и Минюста Бельгии еще в декабре 2012 года пообещали принять комплекс из 13 мер, направленных на недопущение насилия в отношении полицейских, однако, согласно утверждению профсоюзов, из них выполнены лишь три.