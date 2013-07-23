В Украине снизилась смертность от СПИДа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний.

Так, за первые шесть месяцев текущего года зафиксировано 1 тыс. 802 случая смертей от заболеваний, вызванных СПИДом, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 2039 человек.

«Это свидетельствует о правильности направлений государственной политики противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, в частности, об определении одним из приоритетных обеспечения доступа ВИЧ-инфицированных пациентов к антиретровирусной терапии», - убеждены в Госслужбе соцзаболеваний.

По данным ведомства, по состоянию на начало июля текущего года диагноз СПИД установлен у 5 162 ВИЧ-инфицированных лиц, а показатель заболеваемости СПИДом остался на уровне первого полугодия 2012 года и составил 11,3 на 100 тыс. населения, что подчеркивает постоянство тенденции к стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Украине.

Вместе с тем, признали в Госслужбе соцзаболеваний, общая эпидемическая картина еще остается напряженной, поскольку продолжается распространение ВИЧ среди населения. За шесть месяцев 2013 года в Украине зарегистрировано 10 тыс. 727 случаев ВИЧ-инфекции. Уровень заболеваемости ВИЧ достиг отметки 23,5 против 21,9 на 100 тыс. населения, которые были зафиксированы в прошлом году.