СМИ: Иран не остановил процесс обогащения урана

Иран продолжает без изменений деятельность в атомной области, включая обогащение урана до 20%, заявил председатель комитета меджлиса /парламента/ по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство ИРНА.

Ранее оно приводило заявление члена парламентского комитета по национальной безопасности Хусейн Нагави Хосейни о том, что Исламская Республика "приостановила обогащение урана до уровней, превышающих 5%". По словам Хосейни, "Иран располагает достаточным количеством обогащенного до 20% топлива, необходимого для обеспечения работы исследовательского медицинского реактора в Тегеране". Вместе с тем Хосейни отметил, что "Тегеран самостоятельно примет решение о том, иметь ему или нет уран, обогащенный на уровень свыше 5%". "В настоящее время этот вопрос вообще не имеет смысла, потому что сейчас остановлен сам процесс обогащения", - сказал он.

По теме: Иран готов обсудить отказ от выработки обогащенного урана

Председатель комитета Алаэддин Боруджерди предложил также не торопиться с прогнозами и дождаться завершения переговоров Ирана и "шестерки" /пять постоянных членов СБ ООН и Германия/. "Нам нужно дождаться исхода переговоров", - сказал парламентарий.

Встреча "пять плюс один" и ИРИ на уровне экспертов состоится в Вене 29-30 октября. Как сообщал ранее заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи, полномасштабный "очередной раунд переговоров Ирана и "шестерки" пройдет в Женеве 7-8 ноября".