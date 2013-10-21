Обама не дал упасть женщине, которой стало плохо во время его речи

Президент США выступал сегодня на лужайке перед Белым домом с речью о проблемах правительственного интернет-сайта healthcare.gov, который является одним из средств, призванных помочь найти медстраховку миллионам незастрахованных американцев. По традиции, президента окружала группа американцев, специально приглашенных для этого случая. Под конец речи Обамы молодая женщина в красном платье, стоявшая за ним, почувствовала себя нехорошо и стала шататься. Обама обернулся и поддержал ее рукой, сообщает РИА Новости.

По теме: Дефолта в США не будет: Обама подписал проект бюджета

”Я вас держу, все будет хорошо. Вот что бывает, когда я говорю слишком долго”, - сказал президент. Женщине помогли отойти в сторону.

Позже Белый дом сообщил, что женщину зовут Кармель Аллисон, она страдает от диабета и беременна, и входит в число тех, кому призвана помочь реформа здравоохранения.

Сама Аллисон написала в своем аккаунте в Twitter: ”Со мной все в порядке, мир! Просто голова немного закружилась. Спасибо @BarackObama, что он меня подхватил!”

В своей речи Обама обещал вскоре исправить проблемы на сайте, который обошелся в сотни миллионов долларов и призван играть роль электронной биржи медицинских страховых полисов. Многие пользователи жаловались, что сайт, запущенный 1 октября, работает с задержками.