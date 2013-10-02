Толоконникова из Pussy Riot возобновит голодовку, если ее требования не выполнят

Осужденная участница Pussy Riot Надежда Толоконникова пообещала возобновить голодовку, которую прервала «по причине своего очень тяжелого состояния и начавшихся осложнений». Об этом говорится в ее послании, переданном Ленте.ру, через депутата Илью Пономарева и мужа Толоконниковой Петра Верзилова. Пономареву тезисы Толоконниковой были переданы устно при встрече.

По словам осужденной, она продолжит голодовку, если не будут выполнены три ее главных требования: проведено расследование условий содержания женщин в мордовской ИК-14, обеспечена безопасность тех осужденных, кто даст показания о ситуации в ИК-14, осуществлен перевод Толоконниковой в другую колонию.

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Также Толоконникова готова не возобновлять голодовку и вернуться из больницы в ИК-14, если будет возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника колонии подполковника Юрия Куприянова. «В случае возбуждения дела я готова провести остаток своего срока в ИК-14», — говорится в заявлении осужденной.

Как сообщал УНИАН, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова вчера, 1 октября, прекратила голодовку, сообщили на сайте управления ФСИН по Мордовии. Как было сказано в сообщении, она начала принимать пищу в 11:00. В связи с длительным голоданием Толоконникова переведена на диетическое питание.