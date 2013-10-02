Толоконникова из Pussy Riot возобновит голодовку, если ее требования не выполнят
Осужденная участница Pussy Riot Надежда Толоконникова пообещала возобновить голодовку, которую прервала по состоянию здоровья.
Осужденная участница Pussy Riot Надежда Толоконникова пообещала возобновить голодовку, которую прервала «по причине своего очень тяжелого состояния и начавшихся осложнений». Об этом говорится в ее послании, переданном Ленте.ру, через депутата Илью Пономарева и мужа Толоконниковой Петра Верзилова. Пономареву тезисы Толоконниковой были переданы устно при встрече.
По словам осужденной, она продолжит голодовку, если не будут выполнены три ее главных требования: проведено расследование условий содержания женщин в мордовской ИК-14, обеспечена безопасность тех осужденных, кто даст показания о ситуации в ИК-14, осуществлен перевод Толоконниковой в другую колонию.
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Также Толоконникова готова не возобновлять голодовку и вернуться из больницы в ИК-14, если будет возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника колонии подполковника Юрия Куприянова. «В случае возбуждения дела я готова провести остаток своего срока в ИК-14», — говорится в заявлении осужденной.
Как сообщал УНИАН, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова вчера, 1 октября, прекратила голодовку, сообщили на сайте управления ФСИН по Мордовии. Как было сказано в сообщении, она начала принимать пищу в 11:00. В связи с длительным голоданием Толоконникова переведена на диетическое питание.