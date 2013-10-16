Ливийские племена намерены объединиться

"Сейчас все ливийские племена готовятся к масштабному объединению по всей стране, и все вопросы отделения и разделения будут окончательно закрыты", — сказал он в интервью радиостанции "Голос России", комментируя сообщения в СМИ о якобы готовящемся отделении области Киренаика от Ливии. Бассем ас-Сол заверил, что на деле ничего подобного не происходит, сообщает РИА Новости.

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"Могу заверить, что в самом ближайшем будущем в нашей стране произойдут масштабные события. Эти перемены будут осуществлены народом Ливии, всеми ее племенами", — сказал он.

Представитель ливийских племен сообщил, что целью визита в РФ является передача российской стороне ясной картины происходящего в Ливии. "Нам необходима поддержка России в информационном пространстве, так как в мировых СМИ происходит большое искажение ситуации в Ливии", — отметил он.

Бассем ас-Сол сообщил также, что в пятницу делегация устроит большую демонстрацию у посольства Ливии в Москве.