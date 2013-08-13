СМИ: Берберы устроили погром в парламенте Ливии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Инцидент произошел во время перерыва очередной сессии ассамблеи, сообщил представитель Всеобщего национального конгресса Ливии Омар Хмайден (Omar Hmaiden). Он рассказал, что представители этнического меньшинства били окна и ломали мебель. Некоторые документы, принадлежавшие членам ассамблеи, пропали.

О пострадавших не сообщается.