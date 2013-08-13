СМИ: Берберы устроили погром в парламенте Ливии
19:24, 13 августа 2013Мир
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Представители этнического меньшинства Ливии - берберы - ворвались в здание парламента Ливии во вторник и устроили погром в знак борьбы за свои культурные права
В парламенте Ливии устроили погром / Фото: Polittech.org
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
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Инцидент произошел во время перерыва очередной сессии ассамблеи, сообщил представитель Всеобщего национального конгресса Ливии Омар Хмайден (Omar Hmaiden). Он рассказал, что представители этнического меньшинства били окна и ломали мебель. Некоторые документы, принадлежавшие членам ассамблеи, пропали.
О пострадавших не сообщается.
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