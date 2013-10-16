Великобритания решила использовать китайскую валюту в торговле

Британские власти приняли решение упростить правила создания филиалов и ведения полноценной банковской деятельности в Лондоне для китайских банков. По словам министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, теперь крупнейшие финансовые организации из КНР смогут вести бизнес с британскими компаниями и банками напрямую, пишет Russia Today.

Джордж Осборн обнародовал ряд мер, направленных на смягчения правил для торговли с использованием китайской валюты, сообщает британская пресса. Была создана пилотная платформа, на которой инвесторы могут получить лицензию для прямого доступа к китайским акциям и облигациям, до сих пор такие операции можно было проводить только через Гонконг.

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Крепкое сотрудничество с Гонконгом означает для Лондона возможность стать главным оператором китайской валюты за пределами КНР. «Сегодня мы согласовали следующий крупный шаг в том, чтобы сделать город мировым центром торговли и инвестиций в китайской валюте», - заявил Джордж Осборн во время визита в Пекин.

По мнению главы финансового ведомства Великобритании, уникальное географическое расположение Лондона и Гонконга позволяет им участвовать в развитии «заманчивого» рынка юаня. По данным аналитиков, Китай целенаправленно идёт к тому, чтобы сделать свою валюту свободно конвертируемой и, возможно, даже резервной. Ещё одним фактом, который говорит в пользу юаня, являются валютные резервы китайской экономики, которые на днях достигли рекорда, как и курс юаня к доллару США.